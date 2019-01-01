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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Сент-Луисом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Райан О’Райлли. За 20 секунд до свистка на первый перерыв Матс Цуккарелло восстановил равновесие, а уже на старте второго игрового отрезка «синерубашечников» вперёд вывел Коди Маклауд. Этот гол оказался победным.

Владислав Наместников провёл на льду 18 минут и 25 секунд (2.54 – в большинстве, 2.51 – в меньшинстве), за которые отметился силовым приёмом и блок-шотом. У Павла Бучневича блок-шот за 13.19. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

У Владимира Тарасенко 6 бросков в створ за 19.57 (4.03 – в большинстве). На счету Ивана Барбашёва «-1» за 9.42.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – О'Райлли (Перрон) – 10:08 (5x5), 1:1 – Цуккарелло (Крайдер) – 19:40 (5x4), 1:2 – Нивс (Шаттенкирк, Строум) – 23:11 (5x5)
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