«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Сент-Луисом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Райан О’Райлли. За 20 секунд до свистка на первый перерыв Матс Цуккарелло восстановил равновесие, а уже на старте второго игрового отрезка «синерубашечников» вперёд вывел Коди Маклауд. Этот гол оказался победным.

Владислав Наместников провёл на льду 18 минут и 25 секунд (2.54 – в большинстве, 2.51 – в меньшинстве), за которые отметился силовым приёмом и блок-шотом. У Павла Бучневича блок-шот за 13.19. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

У Владимира Тарасенко 6 бросков в створ за 19.57 (4.03 – в большинстве). На счету Ивана Барбашёва «-1» за 9.42.