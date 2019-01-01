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Павел Шэн признан лучшим игроком сборной России в матче с Канадой

Павел Шэн признан лучшим игроком сборной России в матче с Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Канадская сборная открыла счёт уже на третьей минуте первого периода. Отличился Коди Гласс. Российская сборная восстановила равновесие три минуты спустя усилиями Григория Денисенко. Победу России принёс Павел Шэн, забросивший шайбу на 52-й минуте в эффектном сольном проходе. Он и стал лучшим игроком встречи в составе команды Брагина. У североамериканцев подобного звания удостоился вратарь Майкл Дипьетро.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.

Шайба Шэна помогла сборной России победить Канаду на МЧМ-2019
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