Подколзин: матч с Канадой и есть война, в России все продолжат праздновать

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в матче с Канадой (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

«Мы очень строго сыграли в обороне, за исключением пары моментов, но нас здорово подтащил вратарь. Где-то играли попроще, короткими сменами. Не знаю, недооценили ли нас канадцы. Мы вышли, и быстро прошла акклиматизация к трибунам и судейству, просто играли так, как всегда. Канадцы — это канадцы, я не первый раз против них играю. Да, выше скорости, но большой разницы нет.

Мы взяли максимальное количество очков на групповом этапе, это хорошо. Будем готовиться к матчу со Словакией. Если честно, сегодня был эмоциональный день, тем более Новый год уже в России наступил.

Я сегодня ошибался, ребята и тренеры помогли забыть неудачные моменты, сделать так, чтобы не выбился из колеи. Понимаю, что у меня сегодня достаточно много ошибок было, и буду работать. Не слушал сегодня, что мне канадцы говорили. В следующий раз канадцы лучше будут думать про нас, хорошо, что так сложилось в этом матче. Матч с Канадой и есть война. Тем более при такой поддержке трибун соперника. Этот матч по характеру был войной.

На самом деле, атмосфера не сбивала, когда вышел на лёд, то абстрагировался от всего. Безусловно, эмоции у меня были, я ошибался. Думаю, эту игру запомню надолго. Словами не описать, какие были эмоции после гола Шэна. Паша сделал праздник всей России, все продолжат праздновать. В конце мы хорошо сыграли в обороне.

Словаки — самый слабый соперник? Тут все профессионалы и не будут расслабляться. Все понимают, что ошибаться больше нельзя, групповой этап надо забыть», — цитирует Полколзина Sport24.