Дементьев: Комтуа сравнивал наших с футболистами, а сам падал от дуновения ветра

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев проанализировал выступление сборной России в матче с Канадой (2:1) на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде.

«Впечатление от игры нашей команды с канадцами – слава богу, идём дальше с первого места, на пути Словакия. На мой взгляд, после того как наша команда достаточно быстро сравняла счёт, канадцы стали выглядеть растерянными. Неуверенность проявлялась во всех действиях, с оглядкой на то, чтобы не было рядом игроков в красной форме. Удивили лидеры канадцев, в частности Комтуа. Непонятно было его сравнение перед матчем наших лидеров с футболистами, когда сам падал на лёд «от дуновения ветра». Все разговоры о самом сильном нападении родоначальников хоккея после победы над датчанами не получили подтверждения в этом матче. Тем не менее будет интересный матч, если игравшие команды встретятся в финале. Ни в коем случае нельзя уповать на результат прошедшего матча и считать, что, обыграв канадцев, дело сделано. Впереди до золотых медалей ещё три матча и ни один из соперников сам не отдаст победу.



Предстоящий соперник — Словакия, неординарная команда. Надо признать, что сборные всех возрастов этой страны в последнее время идут по восходящей. Все пятёрки этой сборной показывают стабильную игру, и каждая из них может преподнести сюрприз сопернику. Если раньше можно было с уверенностью сказать, что проблема словацких сборных заключалась в способности доигрывать матч с высокой концентрацией, то сейчас такого нет. Поэтому нужно будет максимально реализовывать представляющиеся моменты», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.