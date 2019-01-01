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Наставник Канады на МЧМ: поражение от России — бесплатный урок, мы его выучим

Наставник Канады на МЧМ: поражение от России — бесплатный урок, мы его выучим
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Канады на молодёжном чемпионате мира Тим Хантер прокомментировал поражение своей команды от сборной России (1:2).

«Да, мы проиграли, но мы же не вылетели с турнира. Это был бесплатный урок, мы его выучим. В прошлом году он тоже был, когда мы проиграли американцам по буллитам в матче на открытом воздухе в Баффало. Мы должны были тогда выигрывать, но не получилось. Тогда мы извлекли из этого урок и смогли в итоге взять золотые медали. Это то, чем мы займёмся и на этот раз», — сказал Хантер в интервью Sportsnet.

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