Sportsnet: мы не любим русских. Но почему мы решили, что понравимся им?

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор проанализировал поражение сборной Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира со сборной России (1:2).



«О'кей, Канада. Надо начинать забывать. Мы по-прежнему празднуем годовщины Суперсерии-1972, как будто это было наше освобождение, да и победный гол Джордана Эберле в 2009-м просто нельзя не пересмотреть в эти дни. Но какой бы невероятной ни была игра Канада — Россия в канун 2019 года, она не может стать классикой, поскольку победили плохие парни.



Россияне были лучшей командой? Возможно, хотя по броскам было равенство — 31-31, голевые моменты были почти в одинаковом количестве, а итоговый счёт — 2:1 в пользу России. Поможет ли Канаде в четвертьфинале этот хороший удар под зад, ведь теперь путь к медалям стал несколько сложнее? Всё, что не убивает, должно делать тебя сильнее. В своём четвёртом матче на турнире канадцы встретились с командой, которая была такой же быстрой, такой же опытной и такой же сильной. Или даже сильнее. Российский вратарь Пётр Кочетков сыграл намного лучше своего канадского визави Дипьетро, он сделал главный сейв на Комтуа.



Мы, канадцы, так часто побеждаем на этом турнире, что уже считаем его своим национальным достоянием. И что сейчас, мы удовлетворены, мы уверены в себе? Была бы жива эта канадская традиция, если бы мы не выигрывали золото так часто? Главный тренер Тим Хантер сказал, что ничего страшного. Он заявил, что это был бесплатный урок, а из поражения надо сделать необходимые выводы.



Костин заявил, что Комтуа в прошлой жизни работал в цирке, а Неймар — его лучший друг. Ну да, нам не нравятся русские. Но почему мы решили, что мы понравимся им?» — отметил Спектор.

«Мы не любим русских. Почему они должны любить нас?» Канада — о поражении Дали по носу и забрали сладкий кекс.