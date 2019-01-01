Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Форвард сборной США пытался травмировать Толванена ударом локтем в голову

Форвард сборной США пытался травмировать Толванена ударом локтем в голову
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Любопытный эпизод произошёл в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии (4:1).

В третьем периоде нападающий американской команды Ноа Кейтс попытался травмировать одного из лидеров финской команды Ээли Толванена. Американец собирался ударить соперника локтем в голову, двигаясь на встречных курсах, но промахнулся. Поскольку удар не состоялся, арбитры никакого штрафа не выписали.

«Он попытался, но не в этот раз. Все живы. Нет времени обращать внимание на такие мелкие вещи. Пора показать Канаде, что мы можем», — сказал Толванен в интервью Italehti.

Видео можно посмотреть в «Твиттере»

В 1/4 финала сборная Финляндии сыграет с командой Канады, а сборная США встретится с чехами.

МЧМ-2019: сборная США победила Финляндию, которая в ¼ финала сыграет с Канадой
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент