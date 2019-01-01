Форвард сборной США пытался травмировать Толванена ударом локтем в голову

Любопытный эпизод произошёл в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии (4:1).

В третьем периоде нападающий американской команды Ноа Кейтс попытался травмировать одного из лидеров финской команды Ээли Толванена. Американец собирался ударить соперника локтем в голову, двигаясь на встречных курсах, но промахнулся. Поскольку удар не состоялся, арбитры никакого штрафа не выписали.

«Он попытался, но не в этот раз. Все живы. Нет времени обращать внимание на такие мелкие вещи. Пора показать Канаде, что мы можем», — сказал Толванен в интервью Italehti.

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В 1/4 финала сборная Финляндии сыграет с командой Канады, а сборная США встретится с чехами.