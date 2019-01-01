«Даллас» примет «Зимнюю классику»—2020. Соперника определит клуб совместно с NBC

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что матч «Зимней классики» НХЛ в 2020 году пройдёт 1 января на стадионе Коттон Боул в Далласе. Арена вмещает более 92 тыс. зрителей.



«Даллас» выберет себе соперника совместно с телекомпанией NBC и представителями лиги. По информации журналиста The Athletic Шона Шапиро, вторым клубом точно не будет «Чикаго».

«Зимняя классика» НХЛ — это матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимый на открытом воздухе. Прародителем «Зимней классики» был первый матч регулярного чемпионата НХЛ, сыгранный под открытым небом в сезоне-2003/04. Тогда, 22 ноября 2003 года, на Стадионе содружества в Эдмонтоне местные «Ойлерз» встретились с «Монреаль Канадиенс».



Первым матчем в рамках «Зимней классики», стал поединок, состоявшийся 1 января 2008 года между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз» на «Ральф Уилсон Стэдиум» в Орчард Парке. На том матче присутствовало 71 217 болельщиков.