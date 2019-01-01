Кучеров и Стэмкос – пятые одноклубники за 20 лет, набравшие 50 очков за месяц

Форварды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос стали пятыми одноклубниками за 20 лет, которые набрали 50 и более очков на двоих за календарный месяц.

Последний раз это удавалось сделать нападающим «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (28 очков), Яромиру Ягру (31 очко) и Мартину Страке (24), а также форвардам «Нью-Джерси Дэвилз» Петру Сикоре (25 очков) и Патрику Элиашу (25 очков) в марте 2001 года.

Никита за декабрь набрал 30 баллов (9+21), у Стэмкоса — 21 (14+7). Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 65 (19+46) очками. Кучеров стал 11-м игроком с сезона-1988/89, которому покорилась планка в 30 очков за месяц. Подобное удавалось Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтейну, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все – по 2), Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре (все – по 1).