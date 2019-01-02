Костин: было очень важно выиграть у Канады, такие победы добавляют уверенности

Нападающий сборной России Клим Костин прокомментировал победу над командой Канады (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со Словакией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Новый год отметили со стаканом сока, поздравили друг друга и всё, готовимся к следующей игре.

Выиграть у канадцев всегда, из года в год, очень важно. Это большая битва. Такая победа добавляет уверенности. Ты проверяешь команду на прочность. Это помогает.

Всегда есть ещё над чем поработать. Какие-то помарки были в нашей игре, а так, в принципе, коллектив отличный и всё нормально.

Словаков хорошо мы не знаем. Мы не смотрели их игры, но думаю, этим займутся наши тренеры, разберут их игру и подготовят нас. Недооценки соперника никакой не может быть, так как уже не одна команда преподнесла сюрприз более сильным командам на этом турнире, так что недооценки не должно быть», — приводит слова Костина Sport24.

Матч Россия — Словакия пройдёт в четверг, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.