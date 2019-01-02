Ружичка: сборная Словакии уже изучила русских игроков, завтра можем всех удивить

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Мы уже изучили русских игроков. Что мы ожидаем? Так как это Россия, матч будет очень быстрым и тяжёлым. Они очень талантливые ребята. Мы их знаем с времен U18, и мы ожидаем очень быстрый темп игры. Надеюсь мы не получим много штрафов, чтобы матч был более менее сбалансированным.



Мы предпочитаем играть в четвертьфинале против России, а не Канады, потому что русские играют в более европейский хоккей. Мы завтра можем ещё всех удивить. Не хотим начинать матч с мыслью о неудаче, а хотим сами раскачать игру и показать всё на что мы способны. Нам нужно играть, как команде. Мы не можем быть эгоистами и играть, как один игрок. Нам надо играть командой, блокировать удары. Благодаря этому можем выиграть этот матч», — цитирует Ружичку Sport24.