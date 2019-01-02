Тренер Словакии U20: рады, что играем в 1/4 финала МЧМ с Россией, а не Канадой

Главный тренер сборной Словакии Эрнест Бокрос поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира.

«Я поклонник сборной России и всегда болею за неё, когда Словакию выбивают из турнира. Но завтра, конечно, я буду поклонником нашей команды.

Мы рады, что играем с Россией, а не Канадой. Мы хотели играть в качестве домашней команды, думаю, нам это удалось, потому что канадские болельщики будут поддерживать нас.

У нас с Россией похожие игровые стили, да и как народ, словаки и русские весьма похожи. Увы, у нас намного меньше игроков, которые способны украсть у соперника победу, и которые способны изменить ход матча, чем у России. Однако я всё же верю, что это будет хорошая игра и мы будем тяжёлым соперником для России.

Перед началом турнира мы думали, что наша основная сила в нападении, однако до сих пор на этом турнире мы больше показали себя в обороне. Наш вратарь тоже здорово играет», — приводит слова тренера Sport24.

Матч Россия — Словакия пройдёт завтра, 3 января, и начнётся в 6:30 мск.