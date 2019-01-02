Р. Ротенберг: в КХЛ много ровных матчей, работает спортивный принцип

Первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги 2018 года для российского хоккея.



«Понятно, что главным результатом года стала победа наших хоккеистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Слава богу, команда приняла там участие, этот вопрос был, как говорится, на тоненького. Эта победа является фундаментом для дальнейшего развития хоккея, что ведёт к возрождению победных традиций. Хоккей – такой вид спорта, за которым следит вся страна, и в этом плане золото Олимпиады очень важно.



Достигнутое даёт возможность двигаться в правильном направлении. Очень важно, что создана программа, которая внедряется и развивается в регионах. Выстроена унифицированная система для сборных, что даёт возможность развивать игроков, к каждому из них существует индивидуальный подход. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, идёт работа с прицелом на Олимпиаду в Пекине.



В КХЛ много ровных матчей, работает спортивный принцип, чтобы наши игроки лучше развивались. Это ежедневная работа клубов, и чем больше будет конкуренции, тем больше будет прогресса. Соответственно с таким девизом мы идём дальше.



Также хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без их поддержки мы бы не выиграли Олимпиаду. Мы чувствовали, что нас поддерживала вся страна. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за этот год», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Три по 4-0 в первом раунде Запада. Зачем нужен такой плей-офф? СКА и ЦСКА опять не заметили соперников по четвертьфиналам Западной конференции.