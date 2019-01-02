«Сибирь» заключила трёхлетний контракт с Егором Миловзоровым

«Сибирь» заключила трёхлетний контракт с нападающим Егором Миловзоровым, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Миловзоров принял участие в 36 матчах, записав в актив 15 (6+9) баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа.

Форвард — воспитанник «Сибири», за которую провёл 243 матча. Также хоккеист выступал за клубы «Динамо» (Москва), «Югра» и «Нефтехимик», за который Егор провёл шесть сезонов. В конце сезона-2013/14 Миловзоров переходил в «Ак Барс», но сыграл всего 10 матчей и вернулся в Нижнекамск. Из «Нефтехимика» форвард вернулся в «Сибирь» в сезоне-2016/17, летом 2017 года перебрался в Екатеринбург, откуда был обменян в новосибирский клуб в декабре 2018 года.