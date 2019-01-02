«Металлург» и «Трактор» проведут матчи КХЛ по расписанию, шоу-программ не будет

«Металлург» и «Трактор» проведут матчи регулярного чемпионата КХЛ по расписанию, но без шоу-программ, информирует официальный сайт магнитогорского клуба.

«2 января в Челябинской области объявлено днём траура по погибшим в магнитогорской трагедии 31 декабря. Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.

Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг – последнее, о чём мы думаем. Тем не менее перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным, и хоккейные клубы «Металлург» и «Трактор» приняли совместное решение начать первые домашние матчи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ.

Магнитогорский «Металлург» всю домашнюю серию матчей проведёт с траурными повязками», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы «Магнитки».

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Сегодня, 2 января, стало известно, что из-под завалов извлекли тела ещё троих погибших, так что число жертв увеличилось до 14 человек. На данный момент не установлено местонахождение 27 человек.