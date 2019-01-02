В «Металлурге» почтят память погибших в магнитогорской трагедии

Первый вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым сообщил, что клуб почтит память погибших в результате трагедии с обрушением подъезда дома в Магнитогорске.

На вопрос, планируются ли со стороны клуба какие-то акции, траурные повязки или минута молчания, Величкин ответил: «Конечно всё будет».

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Сегодня, 2 января, стало известно, что из-под завалов извлекли тела ещё троих погибших, так что число жертв увеличилось до 14 человек. На данный момент не установлено местонахождение 27 человек.