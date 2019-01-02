«Спартак» перед игрой с «Барысом» поднимет под своды арены свитер Тюрикова

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартака» с «Барысом» под своды «ЦСКА-Арены» будет торжественно поднят свитер легендарного защитника красно-белых Владимира Тюрикова.

«Завтра, 3 января, перед матчем с «Барысом» под своды домашней арены «Спартака» в Парке Легенд будет поднят именной свитер одного из самых легендарных защитников в истории «Спартака» Владимира Тюрикова!

В течение шести сезонов являлся капитаном «Спартака». В сезоне-2012/13, исполняя обязанности главного тренера МХК «Спартак», Владимир Тюриков завоевал вместе с командой серебряные медали МХЛ, а в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера стал обладателем Кубка Харламова», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы московского клуба.