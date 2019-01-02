Покка: в России Новый год — это самый масштабный праздник

Защитник «Авангарда» Вилле Покка рассказал, как провёл новогодние праздники.

У нас в Финляндии главный праздник всё-таки Рождество. Но Новый год, конечно, важное событие. Люди подводят итоги года и пользуются возможностью хорошо провести время с семьёй и друзьями.

Как я встретил 2019 год? Посмотрел немного фейерверков, но у нас дома, к сожалению, была не очень хорошая погода. Ничего особенного не устраивали, просто расслабились с родными. Кажется, здесь это действительно самый масштабный праздник. Здорово, что у нас была возможность отдохнуть пару дней, повидать семьи.

Важно понимать, что каждая игра сейчас имеет огромное значение. Фактически уже сегодня включается режим плей-офф, потому что не так много матчей осталось провести в «регулярке». Будет очень плотная гонка в таблице. Вот и выясним, кто из нас лучше!» — цитирует Покку официальный сайт омского клуба.