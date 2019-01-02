Шэн: Брагин практически каждый год берёт медали, нам хотелось бы взять золото

Нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата мира 2019 года и поделился ожиданиями от стадии плей-офф.

«Игру с Данией как-то не очень начали, но потом матч за матчем добавляли. В первую очередь в командных взаимодействиях. Командный дух в нас рос, бились друг за друга. Это самое главное сейчас, перед самыми важными матчами. Уже не пойдёт тут красивый хоккей. Все будут биться, можно сказать, умирать на льду.

Как отметили Новый год? На ужине тренеры подняли по бокалу воды и поздравили с Новым годом, пожелали нам здоровья, дальнейшего спортивного роста. В общем, празднования как такового и не было. Просто обычный ужин. Друг друга, конечно, поздравили. За нас Новый год отпраздновали болельщики в России.

В каждой русской сборной сила именно в командном духе. Русские всегда отличались этим, не было звёзд — брали характером. Валерий Николаевич Брагин практически каждый год ездит на чемпионат и берёт медали. Мы хотели бы взять золото. Давно не выигрывали, в 2011 году пацанам в последний раз это удалось, так что мы хотели бы порадовать свою страну, ну и себя самих тоже», — цитирует Шэна официальный сайт КХЛ.

Матч Россия — Словакия пройдёт завтра, 3 января, и начнётся в 6:30 мск. Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» сыграют сборные Дании и Казахстана.