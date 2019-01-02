Кузнецов тренировался с Овечкиным в первом звене «Вашингтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проводит тренировочное занятие, информирует клубный журналист Изабелль Хуршудян.

Российский нападающий Евгений Кузнецов тренировался с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном в первом звене «столичной» команды. Таким образом, главный тренер Тодд Рирден вернулся к тройке, которая была ударной силой «Кэпиталз» в победном плей-офф. Во второй тройке занимались Якуб Врана, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком в активе после 38 игр. В заключительном матче в 2018 году «Вашингтон» проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу подопечных Питера Лавиолетта, которые по ходу второго периода проигрывали 1:3.