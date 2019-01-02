Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби планирует принять участие в Матче звёзд НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби планирует принять участие в Матче звёзд НХЛ 2019 года, информирует клубный журналист Джейсон Маккей.

Напомним, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда, в Сан-Хосе.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Вашингтон» и «Питтсбург» играют в одном дивизионе. Таким образом, Кросби может заменить Овечкина в должности капитана сборной.