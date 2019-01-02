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Рирден: «Вашингтон» полностью поддерживает Овечкина, он играл на износ

Рирден: «Вашингтон» полностью поддерживает Овечкина, он играл на износ
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал решение капитана команды Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ.

«У Александра нет травмы, но можно ли сказать, что он здоров на 100%? Большинство игроков на данный момент сезона не здоровы на 100%, так что мы тоже не можем сказать такого про Овечкина. Это его решение, и мы в организационном плане его полностью поддерживаем. Он получал много игрового времени, последние полтора года работал на износ. Этот перерыв позволит получить отдых, который ему необходим. Он знает своё тело лучше, и я ожидаю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо», — приводит слова Рирдена Washington Post.

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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