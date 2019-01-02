Washington Post: Овечкин заслужил уважение, он сыграл 106 матчей в прошлом году

Обозреватель издания Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ.

«Из-за долгого плей-офф и финала Кубка Стэнли межсезонье у Овечкина было короче на один месяц, нежели раньше. В прошлом сезоне он сыграл суммарно 106 матчей. А в свои 33 года он минимум на 10 лет старше других капитанов команд дивизионов на Матче всех звёзд — Макдэвида, Мэттьюса и Маккиннона. Среднее игровое время Александра — 21 минута 9 секунд, и это на одну минуту больше, чем в прошлом сезоне. При этом он лидирует в лиге по голам (29) и проводит лучший с 2009 года чемпионат, когда ему было всего 24. Уважение к нему является заслуженным», — отметила Хуршудян.

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.