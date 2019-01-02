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Washington Post: Овечкин заслужил уважение, он сыграл 106 матчей в прошлом году

Washington Post: Овечкин заслужил уважение, он сыграл 106 матчей в прошлом году
Хоккей / НХЛ

Обозреватель издания Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звёзд НХЛ.

«Из-за долгого плей-офф и финала Кубка Стэнли межсезонье у Овечкина было короче на один месяц, нежели раньше. В прошлом сезоне он сыграл суммарно 106 матчей. А в свои 33 года он минимум на 10 лет старше других капитанов команд дивизионов на Матче всех звёзд — Макдэвида, Мэттьюса и Маккиннона. Среднее игровое время Александра — 21 минута 9 секунд, и это на одну минуту больше, чем в прошлом сезоне. При этом он лидирует в лиге по голам (29) и проводит лучший с 2009 года чемпионат, когда ему было всего 24. Уважение к нему является заслуженным», — отметила Хуршудян.

Александр был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду?
Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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