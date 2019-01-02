Назаров: Овечкин является лицом всей НХЛ, со звёздами нужно считаться

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал дисквалификацию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за отказ ехать на Матч всех звёзд, который пройдёт в конце января в Сан-Хосе.

«Конечно, болельщики будут расстроены решением Александра Овечкина, ведь это был их выбор. Расстроено и руководство лиги, так как НХЛ — это бизнес. Но нужно уважать мнение человека, побившего все рекорды в НХЛ и являющегося лицом всей лиги. Если Овечкин не хочет ехать на Матч звёзд, то руководству лиги нужно находить общий язык именно с ним и его семьёй.

Безусловно, Матч звёзд многое потеряет без Александра. Он великий хоккеист современности. Но вспомните историю с Марио Лемье. В своё время в «Питтсбурге» ему не могли выплатить зарплату, в результате чего дали акции клуба. Это говорит о том, что со звёздами нужно считаться», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.