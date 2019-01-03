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Сборная Финляндии обыграла Канаду в четвертьфинале МЧМ-2019

Сборная Финляндии обыграла Канаду в четвертьфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады со счётом 1:2 в овертайме уступила команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0).

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года.

U20 ЧМ-2019
03 января 2019, четверг. 02:30 МСК
Канада U20
1:2
0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Финляндия U20
1:0 – Митчелл (Хейтон, Фрост) – 21:30 (5x5), 1:1 – Хепониеми (Толванен, Вааканайнен) – 59:13 (6x5), 1:2 – Утунен (Талвитие, Хепониеми) – 65:17 (3x3)
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