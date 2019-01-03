Сборная Канады впервые в истории осталась без медалей на домашнем МЧМ

Сборная Канады со счётом 1:2 в овертайме уступила команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019. Таким образом, впервые в истории североамериканцы останутся без медалей на домашнем турнире.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. Последний раз без медалей сборная Канады оставалась в 2016 году.