Сборная США обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2019

Сборная США со счётом 3:1 обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий сборной США Ноа Кейтс, фаворит драфта-2019 Джек Хьюз отметился результативной передачей. Во втором периоде Джош Норрис увеличил преимущество североамериканцев. На 52-й минуте чехи отыграли одну шайбу усилиями Мартина Каута, реализовавшего большинство. Точку в матче поставил Саша Хмелевски, поразивший пустые ворота.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная США встретится с победителем пары Россия — Словакия. Матч состоится сегодня, 3 января, и начнётся в 6:30 мск. В другом полуфинале сойдутся Швейцария и Финляндия.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января.