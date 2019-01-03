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Сборная США обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2019

Сборная США обыграла Чехию в четвертьфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная США со счётом 3:1 обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий сборной США Ноа Кейтс, фаворит драфта-2019 Джек Хьюз отметился результативной передачей. Во втором периоде Джош Норрис увеличил преимущество североамериканцев. На 52-й минуте чехи отыграли одну шайбу усилиями Мартина Каута, реализовавшего большинство. Точку в матче поставил Саша Хмелевски, поразивший пустые ворота.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная США встретится с победителем пары Россия — Словакия. Матч состоится сегодня, 3 января, и начнётся в 6:30 мск. В другом полуфинале сойдутся Швейцария и Финляндия.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января.

U20 ЧМ-2019
03 января 2019, четверг. 04:00 МСК
США U20
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Чехия U20
1:0 – Кейтс (Хьюз) – 12:12 (5x5), 2:0 – Норрис (Робертсон) – 26:10 (5x5), 2:1 – Каут (Нечас, Еник) – 51:29 (5x4), 3:1 – Хмелевски (Андерсон) – 59:21 (en)
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