К. Курашёв: Швейцария хороша в плане командного характера, каждый бьётся на льду

Тренер Константин Курашёв прокомментировал победу сборной Швейцарии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой Швеции (2:0).

«Швейцарцы обыграли шведов прежде всего за счёт слаженных командных действий. Каждый бьётся и выполняет свою задачу на льду. Швейцария хороша в плане командного характера, прекрасно сыграл вратарь, а также оборонительная линия. Конечно, удачно забили, это тоже помогло.

Что касается игры моего сына Филиппа, то он играет на команду. Тренер доверяет ему. Задача их звена с Эггенбергером и Мюллером – забрасывать шайбы, реализовывать большинство. Последние две игры они не очень хорошо справляются, но здорово, что забивают другие ребята. У швейцарцев, если у кого-то вдруг не получается, другие хоккеисты моментально берут инициативу в свои руки. Этим и хороша команда. Повторюсь, любой швейцарский хоккеист готов биться за партнёра и способен дать результат», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.