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Ассистентский хет-трик Радулова помог «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»

Ассистентский хет-трик Радулова помог «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:4.

В составе победителей дублями отметились Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. Ещё один гол на счету Джейми Бенна. У «дьяволов» отличились Кайл Палмьери, Йеспер Братт, Дрю Стэффорд и Брайан Бойл.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, оформивший ассистентский хет-трик и ставший третьей звездой встречи. Также на его счету показатель полезности «+2», 4 минуты штрафа, 2 броска в створ за 19.18 на льду (2.41 – в большинстве). Валерий Ничушкин во втором матче подряд отметился результативной передачей, у него «+1» и 3 силовых приёма за 13.34. Денис Гурьянов сыграл 7.44.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
5:4
1:1, 3:3, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Палмьери (Грин, Зейджак) – 03:41 (5x5), 1:1 – Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 12:31 (5x5), 2:1 – Хейсканен (Питлик, Полак) – 23:21 (4x4), 3:1 – Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 26:38 (5x4), 3:2 – Братт (Хишир) – 31:08 (5x5), 4:2 – Сегин (А. Радулов, Ничушкин) – 32:24 (5x5), 4:3 – Стэффорд (Сени, Батчер) – 37:21 (5x5), 4:4 – Бойл (Батчер, Зейджак) – 38:48 (5x4), 5:4 – Хейсканен (Хинц) – 46:27 (5x5)
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