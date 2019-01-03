Толванен: некоторые канадцы просили меня победить сборную Канады

Нападающий сборной Финляндии Ээли Толванен прокомментировал победу над командой Канады (2:1 ОТ) в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

«У Канады хорошая команда, но мы тоже можем бороться на протяжении всей игры. Мы не предоставили им много шансов. Как по мне, это была огромная победа для нас. Никто не верил, что мы можем выиграть, а мы вышли и показали, что уверены в своей игре, показали, что можем достойно бороться, что можем забрасывать шайбу в ворота. Мы катались лучше, чем они, и сделали больше бросков по воротам.

У нас на этом турнире пока не было больших побед, так что для меня и для других парней это хороший шанс показать, что такое финский хоккей. Трибуны мне сегодня совсем не мешали. Наоборот, они меня завели. Я просто хотел забить гол, чтобы этим сказать им: «Замолчите!».

Несколько друзей из клуба написали мне сообщения, чтобы я победил канадцев. Им не понравилось выпендривание Комтуа в последней игре, так что они мне написали: «Иди и победи их». Я не люблю, когда хоккеисты так себя ведут. Некоторые из моих друзей и вовсе из Канады, так что я удивился, получив от них такие сообщения.



Финал против России? Нам пока не надо об этом волноваться. Сначала сыграем против Швейцарии, а о других матчах подумаю после», — цитирует Толванена Sport24.