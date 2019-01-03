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Россия – Словакия: Клим Костин забросил первую шайбу на МЧМ-2019

Россия – Словакия: Клим Костин забросил первую шайбу на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная России проводит четвертьфинальный матч с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу второго периода подопечные Валерия Брагина громят словаков со счётом 5:0.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Денисенко отдал на Клима, который в упор поразил пустые ворота — голкипер был уже отыгран.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Состав сборной России:
Кочетков (Тарасов);
Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков;
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1).

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