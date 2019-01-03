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Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019

Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Мартин Фегервары. Восьмую шайбу сборной России забросил Илья Морозов, а словаки ответили голами Милоша Романа и Михала Ивана.

U20 ЧМ-2019
03 января 2019, четверг. 06:30 МСК
Россия U20
8:3
4:0, 3:0, 1:3
Словакия U20
1:0 – Денисенко (Саморуков, Кравцов) – 05:36 (5x5), 2:0 – Старков (Коваленко, Романов) – 06:07 (5x5), 3:0 – Алексеев (Коваленко, Старков) – 07:49 (5x5), 4:0 – Шашков (Романов, Подколзин) – 10:56 (5x5), 5:0 – Костин (Денисенко, Журавлёв) – 31:40 (5x5), 6:0 – Костин (Денисенко, Алексеев) – 38:20 (5x4), 7:0 – Слепец (Галимов, Муранов) – 39:38 (5x5), 7:1 – Фегервары (Иван, Поспишил) – 43:35 (4x4), 8:1 – Морозов (Шашков, Ольшанский) – 52:03 (5x5), 8:2 – Роман (Иван, Фегервары) – 58:58 (5x5), 8:3 – Иван (Фегервары, Лишка) – 59:51 (5x4)

На 53-й минуте матча тренерский штаб россиян произвёл замену вратаря — вместо Петра Кочеткова место в воротах занял Даниил Тарасов. Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея повредил руку и не смог продолжить матч. В заключительной трети вместо Кравцова в первом звене выходит Иван Морозов. Концовку матча Виталий досматривал на трибунах.

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