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Клим Костин признан лучшим игроком сборной России в матче со Словакией

Клим Костин признан лучшим игроком сборной России в матче со Словакией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Лучшим игроком матча стал капитан российский сборной Клим Костин. Форвард системы «Сент-Луис Блюз» отметился дублем. Первая из шайба стала для российского нападающего дебютной на турнире.

Сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Во втором полуфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии.

Полуфинальные игры — 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» играют сборные Дании и Казахстана (0-1 в серии до двух побед).

Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).

Дальше без Канады и Швеции. Матч Россия – США станет досрочным финалом МЧМ
Итоги четвертьфиналов и пары 1/2 финала молодёжного чемпионата мира-2019.
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