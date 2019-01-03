Швейцария празднует победу над Швецией в 1/4 финала МЧМ, видео из раздевалки

Сборная Швейцарии со счётом 2:0 обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2019 года.



На 16-й минуте с передачи Джанлуки Бургера отличился Янник Брюшвайлер, а вторую шайбу в ворота шведов на 34-й минуте забросил Лука Висс, которому ассистировали Сандро Шмид и Мэттью Вербун. Швейцарский голкипер Лука Холленштайн отразил 41 бросок и был признан лучшим игроком матча.

Видео празднований сборной Швейцарии в раздевалке можно посмотреть в «инстаграме» IIHF.

Видео празднований сборной Швейцарии в раздевалке также можно посмотреть в «инстаграме» Федерации хоккея Швейцарии.

Шведы подходили к этой встрече в статусе неоспоримых фаворитов. Ранее они обыграли команды США, Финляндии, Словакии и Казахстана, заняв первое место в группе B. Швейцарцы на групповом турнире потерпели три поражения в четырёх играх.



