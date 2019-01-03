Капитан молодёжной сборной России Клим Костин вышел на интервью в папахе

Капитан молодёжной сборной России Клим Костин после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 со Словакией (8:3) вышел на интервью в папахе. Форвард системы «Сент-Луис Блюз» отметился дублем. Первая из шайб стала для российского нападающего дебютной на турнире.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Швейцарии и Финляндии.



Полуфинальные игры состоятся 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» играют сборные Дании и Казахстана (0-1 в серии до двух побед).



Российская сборная на групповом этапе турнира последовательно победила Данию (4:0), Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1).