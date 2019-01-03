Малкин: трагедия произошла на моей улице, буквально 20 домов разница

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как отреагировал на трагедию в родном Магнитогорске. 31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. На данный момент известно о 37 погибших.

«Трагедия случилась на улице Карла Маркса… На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально 20 домов разница. Никого лично, вроде, не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушёл… Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную. Боятся, чтобы дом дальше не разрушился. Кажется, уже 28 погибших нашли, ещё 13 под завалами, шансов очень мало осталось ещё живых отыскать. Странные события вообще там творятся, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то, что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно.

Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают», — цитирует Малкина «Спорт-экспресс».