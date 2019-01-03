Лебрюн: жалко канадских мальчишек, но Финляндия – великая хоккейная страна

Известный хоккейный обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал вылет молодёжной сборной Канады с домашнего чемпионата мира. Канадская сборная покинула турнир после поражения в четвертьфинале от команды Финляндии (1:2 ОТ).



«Канадских мальчишек жалко по миллиону разных причин. Но давайте признаем невероятный бойцовский дух финнов, которые делают замечательные вещи в нашем виде спорта. Финляндия — это просто великая хоккейная страна», — приводит слова Лебрюна TSN.



Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря, – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.