Женская молодёжная сборная России победила Японию в выставочном матче

Женская молодёжная сборная России со счётом 3:0 обыграла сверстниц из Японии в выставочном матче перед стартом чемпионата мира. Встреча прошла на льду «Хакучо Арены» в городе Томакомай.



В стартовой пятёрке у российской команды на льду появились пара защитников Елена Проворова – Олеся Наместникова и тройка нападения Полина Лучникова – Вита Понятовская – Кристи Шашкина. В воротах с первых минут сыграла Анна Алпатова.



Первый период российская команда провела несколько вяло, практически без бросков, видимо, сказалась акклиматизация и привыкание к размеру площадки. Японки были по-хозяйски активны и местами превосходили наших девушек в движении, однако довести дело до опасных моментов соперницам так и не удалось. Уже ко второму периоду российская сборная заметно прибавила в движении. Шайба, заброшенная Еленой Мезенцевой в середине игрового отрезка, стала вполне логичной и закономерной, хоть и влетела в ворота весьма курьёзно. В начале третьей двадцатиминутки всё та же Мезенцева увеличила преимущество нашей команды в счёте и оформила дубль. А Елизавета Шкалёва за 20 секунд до финальной сирены установила окончательный счёт — 3:0, поразив пустые ворота японской сборной.



Завтра, 4 января, девушек ждёт второй товарищеский матч в преддверии старта чемпионата мира, на этот раз соперником станет команда Канады. Практически сразу после игры россиянки переедут из города Томакомай в Обихиро, где уже 6 января стартует женский молодёжный чемпионат мира.