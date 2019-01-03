Тапола: третий гол был лёгким, но это не вопрос доверия к Лазушину

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).



«Это была игра хорошего качества, команды неплохо играли в обороне, было много борьбы. Естественно, я разочарован тем, что мы не набрали очков, но к качеству игры по части самоотдачи и борьбы претензий у меня нет. Команда отдала все силы, и было много шансов забить, но сегодня оказался не наш день.



Раньше никогда не осуществлял замену голкипера? Да, иногда приходится идти на такие меры. Мы пропустили три гола, довольно быстро, и третий, конечно, был лёгким. Но это не вопрос доверия к Лазушину, мы продолжаем ему доверять, это больше для того, чтобы встряхнуть команду и придать свежести в нашу игру.



Перспективы попадания в плей-офф? Не думаем об этом, мы просто пытаемся выиграть каждый матч, сейчас вопрос не в том, чтобы заглядывать вперёд, а в том, чтобы работать каждый день, готовиться к каждой следующей игре и пытаться добиться победы», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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