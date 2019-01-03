Матч «Лангнау» — «Берн» на открытом воздухе в Швейцарии собрал 20 тыс. зрителей

В Швейцарии прошёл матч на открытом воздухе между командами «Лангнау» и «Берн», встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Встреча, проходившая на арене «Стад де Сюис», собрала на трибунах 20 672 зрителя. Стоит отметить, что рекорд «хоккейной» посещаемости стадиона был установлен в матче между этими же клубами, их игру в 2007 году посетили больше 30 тыс. человек.



«Стат де Сюис» был построен в 2001 году на месте разрушенного стадиона, который назывался «Ванкдорф». 3 августа 2001 года арена «Ванкдорф» была разрушена. На её месте возведён новый многофункциональный стадион на 32 тыс. зрителей. Стадион официально открылся 30 июля 2005 года, хотя первый матч на новом, реконструированном, стадионе состоялся 16 июля 2005 года.

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