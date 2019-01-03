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«Барыс» отыгрался с 0:2 и одолел «Спартак»

«Барыс» отыгрался с 0:2 и одолел «Спартак»
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней площадке уступил астанинскому «Барысу», игра закончилась со счётом 2:3. Московская команда потерпела третье поражение в пяти последних матчах.

Счёт во встрече открыла московская команда, на 19-й минуте заброшенной шайбой отметился Артём Воронин. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Кевин Даллман. В заключительном периоде «Барыс» вырвал победу благодаря шайбам Романа Старченко и Даррена Дица.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2:3
1:0, 1:1, 0:2
Барыс
Астана
1:0 – Воронин (Кулик, Ганзл) – 18:00 (4x5), 2:0 – Никонцев (Зубов, Лисин) – 30:04 (5x4), 2:1 – Даллман (Акользин, Шевченко) – 34:53 (5x5), 2:2 – Старченко (Боченски) – 47:50 (5x5), 2:3 – Диц (Кормье) – 53:28 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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