«Барыс» отыгрался с 0:2 и одолел «Спартак»

Московский «Спартак» на домашней площадке уступил астанинскому «Барысу», игра закончилась со счётом 2:3. Московская команда потерпела третье поражение в пяти последних матчах.



Счёт во встрече открыла московская команда, на 19-й минуте заброшенной шайбой отметился Артём Воронин. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Кевин Даллман. В заключительном периоде «Барыс» вырвал победу благодаря шайбам Романа Старченко и Даррена Дица.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.