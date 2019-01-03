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Кожевников — о вылете Канады и Швеции: поэтому МЧМ — один из любимых турниров

Кожевников — о вылете Канады и Швеции: поэтому МЧМ — один из любимых турниров
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал неожиданные результаты молодёжного чемпионата мира и поделился ожиданиями от игры сборной Швейцарии. Напомним, сборные Канады и Швеции выбыли из турнира уже на стадии четвертьфиналов.

«Поражения Канады и Швеции не удивили, ведь молодёжные команды играют. Фаворитов здесь нет, претендентов на звание чемпиона много. Шведы вообще давно уже играют в своё удовольствие. От канадцев все многого ожидали, но их самоуверенность перешла в самонадеянность. Здесь играют молодёжные команды, которые нестабильны в своём характере, поэтому МЧМ — один из наших любимых новогодних турниров.

Швейцарцы могут выйти в финал. Если финны будут валять дурака, то они смогут это сделать. Это упрямая команда, которая играет только по заданию. Да, у них нет звёзд, в этой команде собраны средние игроки, но между их первым и четвёртым звеном разницы нет. Многое в этом противостоянии будет зависеть от игры вратарей. Я думаю, что финский голкипер сильнее», — рассказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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Итоги четвертьфиналов и пары 1/2 финала молодёжного чемпионата мира-2019.
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