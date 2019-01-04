Новиков: этот МЧМ – турнир вратарей, Кочетков напоминает мне Василевского

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал игру голкиперов на молодёжном чемпионате мира 2019 года.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Во всех командах очень сильные вратари. Наш Кочетков напоминает мне Василевского. Очень сильные голкиперы у Канады и Швеции. Это чемпионат вратарей, не помню, чтобы они так сильно играли.



Шведы ассоциируются у меня с хорошей машиной, у которой стоит ограничитель скорости. Она может ехать 500 км/ч, а там стоит ограничитель на 200. И все, быстрее она не поедет. Игра через «не могу» у них не заложена генетически. Да, у них есть класс и школа, но они не могут сломать игру, в отличие от финнов. Очень понравилась игра финнов против Канады. Смотрел с большим удовольствием и болел за Финляндию. Они играли интереснее, удача и заслуга была на их стороне. Они заслуженно победили.



Мы не уступаем американцам, у нас есть все шансы. Понятно, матч будет очень непростым. Это нам легко давать прогнозы, а ребятам нужно выходить и сражаться, не жалея себя. Тем не менее у нас отличная вратарская линия и шустрая команда, поэтому всё в наших руках".

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