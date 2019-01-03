Е. Медведев: мало приятного, когда эпидемия подкашивает команду

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).



«Пропустили в первом периоде ненужные голы. Могли избежать их. Во втором отрезке немного оклемались, но получили третий гол. Много удалений было, много сил потратили, обороняясь. Здорово, что выстояли. Хочу отметить, что сегодня отлично играли Никита Пивцакин, Иван Налимов, да и вся команда. Хорошо, что сравняли, но в овертайме, наверное, немного не хватило сил.



Не хватало пятерых игроков основы? Естественно, в таких моментах, когда эпидемия подкашивает команду, мало приятного. Я считаю, сегодня вся команда играла достойно, всем честь и хвала.



Я считаю, нужно немного поработать над началом, чтобы в первом периоде не пропускать, а забивать самим. Отыгрываться всё-таки тяжело, тратишь много сил. Ну а в целом нужно продолжать придерживаться рисунка своей игры», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в овертайме