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«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в овертайме

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера, на что гости ответили точным броском Тейлора Бека. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Владислав Кара и Евгений Медведев. На 57-й минуте «Авангард» сумел сравнять счёт благодаря шайбе Вилле Покки. «Ак Барс» вырвал победу в овертайме после броска в одно касание от Иржи Секача.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
4:3
2:1, 1:1, 0:1, 1:0
Авангард
Омск
1:0 – Лямкин (Клинкхаммер) – 05:31 (5x5), 2:0 – Клинкхаммер – 07:43 (5x5), 2:1 – Бек (Покка, Деарне) – 08:55 (5x5), 3:1 – Кара (Зарипов, Галиев) – 34:57 (5x5), 3:2 – Медведев (Франсон) – 38:38 (5x4), 3:3 – Покка (Широков) – 56:52 (5x5), 4:3 – Секач (Азеведу) – 61:36 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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