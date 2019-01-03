«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в овертайме

Казанский «Ак Барс» на домашней арене оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.



В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера, на что гости ответили точным броском Тейлора Бека. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Владислав Кара и Евгений Медведев. На 57-й минуте «Авангард» сумел сравнять счёт благодаря шайбе Вилле Покки. «Ак Барс» вырвал победу в овертайме после броска в одно касание от Иржи Секача.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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