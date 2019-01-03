Покка: доволен, что «Авангард» не остался без очков в игре с «Ак Барсом»

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вилле Покка поделился впечатлениями от проигранной встречи с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).



«Встречались с сильной командой, они хорошо владеют шайбой. Позволили им забросить две шайбы в первом периоде, но потом сумели вернуться и перевести игру в овертайм. Иногда фортуна на твоей стороне, иногда — нет. Но я доволен, что мы сравняли и не остались без очков.



За счёт чего отыгрались? Усердно работали, старались играть проще. У команды есть характер, это мы уже доказывали, в том числе и в предыдущей игре — с «Барысом». Старались бросать по воротам и надеялись, что шайба залетит.



Болезнь пятерых игроков? Это определённый вызов для остальных, возможность сделать шаг вперёд, получить больше игрового времени. Думаю, сегодня все старались», — цитирует игрока официальный сайт команды.