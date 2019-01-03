Лямкин: тренеры «Ак Барса» говорят набрасывать на ворота, но иногда опасаемся

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин подвёл итоги встречи с хоккейным клубом «Авангард» (4:3 ОТ).



Тяжёлый матч был, но я считаю, что в концовке третьего периода мы должны были доводить игру до победы. Непонятный гол, случайный — как-то непонятно залетела шайба. И в третьем периоде у нас было достаточно моментов для того, чтобы забивать четвертую и спокойно доигрывать.



Тренеры просят больше бросать? Да, тренеры говорят: когда есть возможность, набрасывайте на ворота, не надо её за ворота швырять. Но мы иногда тоже опасаемся: можно попасть в игрока и привезти контратаку на свои ворота.



Слежу ли за МЧМ? Ребятам, конечно, удачи, болеем за них всей страной. Матчи посмотреть не удаётся, время такое неприятное. Но будем болеть и надеяться на победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.