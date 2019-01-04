К. Хьюз: Мало знаю о России, но будет реально хорошая игра

Защитник молодёжной сборной США Куинн Хьюз поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2019 с командой России.

«Я мало что знаю о России. Не смотрел их матчи, но знаю, что они опытные, думаю, что это будет реально хорошая игра.

Они неплохо играют в большинстве. На первом месте в турнире в этом плане сейчас либо мы, либо они. Это всегда хорошо, когда ты не получаешь штрафы, поэтому будем нацеливаться на это. В конце концов, мы просто должны играть в нашу игру и сосредоточиться на том, что делаем хорошо, и, если сможем это сделать, думаю, у нас все пойдет хорошо.

Русские пока не проигрывали на турнире? Мы тоже могли бы быть непобедимыми. Я не думаю, что это вообще важно.

Я не беспокоюсь о Канаде. Они проиграли хорошей команде, финнам, так что ничего там не поделать.

Играть с братом потрясающе. Это не просто весело, потому что он мой брат, а ещё потому, что он отличный хоккеист, и всегда, когда у тебя есть возможность сыграть с кем-то настолько талантливым, как он, это весело», — цитирует Хьюза Sport24.

Матч Россия — США начнётся в 00:00 мск 5 января.