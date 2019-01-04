«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 20-ю шайбу в сезоне

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После первого периода «молнии» впереди — 3:0.

Счёт на седьмой минуте встречи при игре «5 на 3» открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Менее чем через полторы минуты уже сам Кучеров поучаствовал в голе Брэйдена Пойнта.

Посмотреть видео гола Кучерова можно в «твиттере» «молний».

Никита укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на его счету 67 очков – 20 голов и 47 результативных передач. Ближайший преследователь – Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» с 62 баллами (17+45).

Ранее стало известно об участии форварда в Матче звёзд лиги.