Никита Кучеров – единственный россиянин на матче звёзд НХЛ-2019

Национальная хоккейная лига определилась с составами команд на Матч звёзд сезона-2018/19, который состоится в Сан-Хосе 27 января, сообщает пресс-служба лиги.
«Сан-Хосе Шаркс» на правах хозяина будет представлен сразу тремя хоккеистами — это защитники Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, а также форвард Джо Павелски. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» делегирует двух хоккеистов в команду Столичного дивизиона — защитника Джона Карлсона и вратаря Брэйдена Холтби. Ранее капитан команды Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.
Единственным россиянином на Матче звёзд будет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона.
Атлантический дивизион
Нападающие: Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), Никита Кучеров, Стивен Стэмкос (оба — «Тампа-Бэй Латнинг»), Остон Мэттьюз, Джон Таварес (оба — «Торонто Мэйпл Лифс»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
Защитники: Тома Шабо («Оттава Сенаторз»), Кит Яндл («Флорида Пэнтерз»).
Вратари: Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»).
Столичный дивизион
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Кэм Аткинсон («Коламбус Блю Джекетс»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси Девилз»).
Защитники: Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Сет Джонс («Коламбус»).
Вратари: Брэйден Холтби («Вашингтон»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Центральный дивизион
Нападающие: Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс»), Натан Маккиннон, Микко Рантанен (оба — «Колорадо Эвеланш»), Райан O’Райлли («Сент-Луис Блюз»), Марк Шайфли, Блэйк Уилер (оба — «Виннипег Джетс»).
Защитники: Миро Хейсканен («Даллас Старз»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).
Вратари: Деван Дубник («Миннесота Уайлд»), Пекка Ринне («Нэшвилл»).
Тихоокеанский дивизион
Нападающие: Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Клейтон Келлер («Аризона Койотс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Джо Павелски («Сан-Хосе Шаркс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»).
Защитники: Брент Бернс, Эрик Карлссон (оба — «Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
Вратари: Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»), Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).
Матч звезд начнётся 27 января 2019 года в 04:00 мск.